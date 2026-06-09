محسن رضائي: لن نسمح لأي طرف ثالث بالتدخل في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء محسن رضائي، المستشار العسكري للقائد العام للقوات المسلحة، قال في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "إن مضيق هرمز هو مسألة تخص إيران وعمان فقط، ولا يحق لأي طرف ثالث التدخل في إدارة هذا الممر الاستراتيجي".

وأضاف رضائي: "مضيق هرمز يتعلق فقط بإيران وعمان، ولن نسمح لأمريكا أو الدول الأوروبية بالسيطرة على إدارة هذا المسار الاستراتيجي".

كما أشار المستشار العسكري إلى حركة الملاحة البحرية في هذا الممر، قائلاً: "إن حوالي 30 سفينة تعبر مضيق هرمز يومياً، وإيران مستعدة لاستيعاب طاقة أكبر من الحركة البحرية".

وشدد رضائي في ختام حديثه على أن "أمريكا تمنع حركة بعض السفن التي كانت مقرراً أن تبحر في المسارات البحرية المحددة مسبقاً".

/انتهى/