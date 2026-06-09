بقائي يرد على رئيس وزراء ألبانيا: احترموا عقل شعبكم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن بقائي نشر على صفحته في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ردا على ما وصفها بـ"الاتهامات المتكررة" لرئيس وزراء ألبانيا ضد إيران، قائلاً: "اهدأوا يا سيادة رئيس الوزراء! أنتم من بدأتم، فتحملوا عواقب ذلك. من الأفضل لكم أن تحترموا فهم وعقل شعبكم، كأمة ذات ثقافة وتاريخ غني. إنهم أذكياء وواعون بما يكفي ليميزوا بين الحق والباطل".

وتابع بقائي: "إذا كنتم تريدون بيع سيادتكم الوطنية، فهذا شأنكم، ولا داعي لشرح ذلك لنا. ولكن عندما تواجهون احتجاجات وغضب جماهيركم، فلا تلوموا الآخرين للهروب من المساءلة. بدلاً من كتابة منشور طويل مليء بالاتهامات المكررة التي لا أساس لها ضد إيران، توقفوا للحظة وأنصتوا إلى هتافات شعبكم في الشوارع: 'نحن ضد الفساد'، 'نطالب بالعدالة'، 'راما ارحل'".

وحسب وكالة "مهر"، فقد اتهم رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، في استمراره للسياسات العدائية والموالية للغرب، الجمهورية الإسلامية الإيرانية - في تصريحات واهية ومثيرة للسخرية - بتحريض الاحتجاجات الشعبية في تيرانا ضد بيع أراضي بلاده لصهر الرئيس الأمريكي، اليهودي جاريد كوشنر.

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