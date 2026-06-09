قاليباف: نفضّل لغة الدبلوماسية لكننا نجيد اللغات الأخرى بطلاقة أكبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن رئيس الوفد الإيراني المفاوض قال في منشور له إن إيران تفضّل اعتماد لغة الدبلوماسية في التعامل مع القضايا المطروحة، لكنها تمتلك في الوقت نفسه القدرة على الرد بوسائل أخرى إذا اقتضت الظروف ذلك.

وأضاف: نحن نفضّل لغة الدبلوماسية، لكننا نتحدث اللغات الأخرى بطلاقة أكبر بكثير.

وأكد أنه في حال أخلّ الطرف المقابل بالتزاماته، فإن إيران ستلجأ إلى الأسلوب الذي تتقنه بشكل أفضل، مضيفاً: إذا نقضتم تعهداتكم، فسنلجأ إلى اللغة التي نجيدها أكثر. وعندها ستركبون الحصان الذي قمتم أنتم أنفسكم بإعداده وتسرجيه.