وزارة الخارجية الإيرانية: إيران لن تتوانى عن ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس

أفادت وكالة مهر للأنباء بنص البيان الذي جاء كالتالي:

"قام الكيان الأمريكي، في الدقائق الأولى من فجر يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، مستغلاً ذريعة سقوط مروحية أباتشي تابعة لجيشه الإرهابي فوق مضيق هرمز مساء يوم الاثنين، بشن هجمات وحشية على مناطق في جنوب البلاد. هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة 4 من المادة الثانية، وللقاعدة الأساسية في حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وقد أظهر النظام الحاكم في أمريكا مرة أخرى طبيعته الإجرامية والحربية بهذه الإجراءات العدوانية.

ورداً على العدوان العسكري الأمريكي على إيران والانتهاك الواضح لسيادتنا الوطنية وسلامتنا الإقليمية، قامت القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار ممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع، بتوجيه ضربة قاسية للقواعد والممتلكات الأمريكية في المنطقة التي كانت مصدر هذه الاعتداءات.

تؤكد وزارة الخارجية، إذ تدين بشدة الجريمة الأمريكية المتمثلة في العدوان العسكري على إيران، أنها تذكر مرة أخرى بالمسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع دول المنطقة، وخاصة الدول الواقعة على الضفة الجنوبية للخليج الفارسي، لمنع أي استخدام من قبل الجيش الإيراني والكيان الصهيوني لأراضيهم وإمكاناتهم لتصميم وتنظيم وتنفيذ ودعم الأعمال العدوانية ضد إيران. وتحذر الوزارة من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتوانى عن ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بما في ذلك من خلال استهداف مصدر الهجمات، وكذلك القواعد والمرافق اللوجستية المستخدمة لتنفيذ ودعم العمليات العدوانية ضد إيران.

وتذكر وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى بمسؤولية الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن التابع لها والأمين العام، في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ومحاسبة الأطراف المعتدية."

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