عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب دائم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية عباس عراقجي كتب في تدوينة له على منصة اكس: مضيق هرمز ليس مياهاً دولية بل ممر مائي مشترك بين إيران وعمان ويبعد آلاف الأميال عن السواحل الأميركية. الحدود البحرية واضحة تماما لا لبس فيها.

واكد عراقجي: قواتنا المسلحة الباسلة في حالة تأهب دائم لمواجهة أي انتهاك للمجال الجوي أو الأراضي أو المياه الإيرانية.

وتابع عراقجي: القوات الأجنبية القريبة من أراضينا معرّضة لخطر بسبب أخطائها البشرية أو حوادث عرضية أو احتمال وقوعها في تبادل إطلاق نار، مضيفا: لتقليل المخاطر فإن الحل الأمثل هو رحيل القوات الأجنبية، من هذا المنطقة فهي لا تقبل أبدا بتواجد الأعداء.

وختم عراقجي: نحن نفضل لغة الدبلوماسية لكن مع ذلك وكما اظهر مقاتلونا الشجعان للعالم فإننا نتحدث لغات أخرى أيضاً.