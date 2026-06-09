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٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٠:٣٠ م

عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب دائم

عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب دائم

اكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، ان القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب دائم لمواجهة أي انتهاك للمجال الجوي أو الأراضي أو المياه الإيرانية، مضيفا: نحن نفضل لغة الدبلوماسية لكن مع ذلك وكما اظهر مقاتلينا الشجعان للعالم فإننا نجيد التحدث بلغات أخرى أيضاً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية عباس عراقجي كتب في تدوينة له على منصة اكس: مضيق هرمز ليس مياهاً دولية بل ممر مائي مشترك بين إيران وعمان ويبعد آلاف الأميال عن السواحل الأميركية. الحدود البحرية واضحة تماما لا لبس فيها.

واكد عراقجي: قواتنا المسلحة الباسلة في حالة تأهب دائم لمواجهة أي انتهاك للمجال الجوي أو الأراضي أو المياه الإيرانية.

وتابع عراقجي: القوات الأجنبية القريبة من أراضينا معرّضة لخطر بسبب أخطائها البشرية أو حوادث عرضية أو احتمال وقوعها في تبادل إطلاق نار، مضيفا: لتقليل المخاطر فإن الحل الأمثل هو رحيل القوات الأجنبية، من هذا المنطقة فهي لا تقبل أبدا بتواجد الأعداء.

وختم عراقجي: نحن نفضل لغة الدبلوماسية لكن مع ذلك وكما اظهر مقاتلونا الشجعان للعالم فإننا نتحدث لغات أخرى أيضاً.

رمز الخبر 1971466

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