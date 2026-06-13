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١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٢:٥٧ م

قاليباف: سنبقى صامدين حتى آخر رمق من أجل عزة إيران وانتصارها النهائي

قاليباف: سنبقى صامدين حتى آخر رمق من أجل عزة إيران وانتصارها النهائي

كتب رئيس البرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي: باسم شهداء حرب الأيام الاثني عشر الأبطال والمظلومين، نقف حتى آخر رمق في سبيل مجد إيران الحبيبة وانتصارها النهائي.

وأفادت وكالة مهر للانباء كتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على مواقع التواصل الاجتماعي: "مر عام على بدء الجولة الأولى من الهجمات الإجرامية التي شنّها النظامان الإسرائيلي والأمريكي على وطننا الأبدي، إيران؛ لقد قتلوا أطفالًا أبرياء ولم يتوانوا عن ارتكاب أي جريمة أو فظاعة. باسم شهداء حرب الأيام الاثني عشر الأبطال والمظلومين، نقف حتى آخر رمق في سبيل مجد إيران الحبيبة ونصرها النهائي."

رمز الخبر 1971542
محمدرضا غفاری

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