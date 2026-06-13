بقائي: ليس لدينا خطط للتوجه إلى جنيف خلال اليومين المقبلين

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردّاً على سؤال بشأن تصريحات وزير الخارجية التي قال فيها إننا لم نكن يوماً بهذا القدر من القرب من التوصل إلى تفاهم، أكد أن احتمال الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة مرتفع.

وفي رده على سؤال آخر بشأن احتمال سفر الوفد الإيراني المفاوض إلى جنيف أو إسلام آباد خلال اليومين المقبلين لاستكمال الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم إسلام آباد ــ وهو ما تداولته بعض وسائل الإعلام ــ قال: علينا أن ننتظر لمعرفة الموعد الدقيق للتوقيع، وإن كنا لا نملك أي خطة للسفر إلى جنيف أو إلى أي مكان آخر خلال اليومين المقبلين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مذكرة تفاهم إسلام آباد، التي يجري العمل على متابعتها، تركز على إنهاء الحرب، وقد تقرر في هذه المرحلة عدم التطرق إلى الملف النووي.

أما بشأن الموعد الدقيق لتوقيع مذكرة التفاهم، فعلينا الانتظار؛ فمع أن ذلك لن يحدث غداً، فإن احتمال إتمامه خلال الأيام المقبلة ليس مستبعداً.

ومع ذلك، ينبغي أن نتحلى بالحذر في أي تصريحات تتعلق بهذا المسار، نظراً إلى تردد الطرف الآخر وعدم ثبات موقفه.