بقائي: الشعب الايراني حول احلام العدو هزيمة بارادته الراسخة وصموده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية "إسماعيل بقائي"، بمناسبة الذكرى السنوية الاولى للعدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران في حزيران/يونيو 2025، في رسالة: بوهم تحقيق النصر، جعلوا نقض العهود بوابة لشن هجوم غادر، واعتدوا على أرض اشتهرت عبر آفاق التاريخ بمقاومتها وعزمها الفولاذي في إلحاق الهزيمة بأعدائها.

وأضاف "بقائي"، في هذه الرسالة عبر منصة "أکس": يصادف اليوم الذكرى السنوية لبدء العدوان العسكري للكيان الصهيوني -بدعم من أمريكا-؛ وهو هجوم ترافق مع الاغتيال الجبان للمدافعين عن الوطن والاعتداء على المنشآت النووية، إلا أن الإرادة الراسخة والمقاومة والتضحيات التي أبداها الشعب الإيراني، قد حولت أحلام العدو الذي يقر اليوم بعبارة «لقد فعلنا كل شيء»، إلى هزيمة وخزي مدقع، لتسجل في صفحات التاريخ كنموذج يُحتذى به في الاقتدار والصمود وطلب العزة.

وختم بقائي رسالته ببيت من الشعر للشاعر الإيراني صائب التبريزي، ترجمناهُ كما يلي:

ما قد تخلّينا بشهامة ورجولة عن لذّة الوجود وحلاوته؛ لأن هذا الرحيق الحلو من الدنيا إنّما يليق بطبع الذباب (أهل الدناءة)، لا بالإنسان الحرّ الكريم.

ونحن، كالفجر إذ يطلع من مشرقه فيضيء العالم، قد نفخنا بأَنفاسنا في جسد الكون، فمنحناه الروح والحياة.

/انتهى/