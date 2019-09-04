ظريف: سنتخذ الخطوة الثالثة خلال اليومين المقبلين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أشار الى تصريحات الرئيس حسن روحاني والتي قال فيها أن هذه الخطوة ستكون له تأثيرات ملحوظة على البرنامج النووي الايراني.

واكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن ايران ستقدم على الخطوة الثالثة خلال اليومين أو الثلاثة المقبلين.

وفي حديثه خلال زيارته الى بنغلادش، قال محمد جواد ظريف: لقد أعلنا منذ اليوم الاول اننا مستعدون للتفاوض، ولكننا نتخذ خطواتنا، فإن وصلت المفاوضات الى النتيجة، فإن الخطوات قد تتوقف، وحتى من الممكن العودة الى الوراء.

ولفت ظريف: ولكن ان لم تصل المفاوضات الى نتيجة، أي ان الاوروبيين لا يتمكنون من تنفيذ التزاماتهم حتى بالحد الادنى بشأن بيع النفط الايراني وعودة اموال النفط الى ايران، بشتى الاشكال، فعندها ستواصل ايران خطواتها.

وتابع: خلال الفترة المتبقية حتى اليومين القادمين سنتخذ الخطوة الثالثة، وقد أعلن رئيس الجمهورية اليوم ان الخطوة الثالثة ستكوةن خطوة ذات تأثيرات لافتة في البرنامج النووي الايراني، وبعدها أيضا سنواصل التفاوض.

وأردف: وفق لوتيرتنا، فبعد شهرين إن لم تصل المفاوضات الى نتيجة، سنتخذ الخطوة الرابعة، كما اننا لن نوقف المفاوضات وسنواصلها.