اللواء أسدي: جرائم الكيان الصهيوني في ضاحية بيروت لن تمر دون عقاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على منطقة "الضاحية" بيروت والغارة الجوية التي استهدفتها، أكد اللواء محمد جعفر أسدي، نائب الشؤون التفتيشية لمقر خاتم الأنبياء، في مقابلة صحفية، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة التي شنها نظام الاحتلال على ضاحية بيروت، والتي أسفرت عن خسائر مالية فادحة واستشهاد واصابة 4 اشخاص، أن هذه الجرائم ستُحاسب حتمًا.

وتشير تقارير إعلامية صهيونية إلى أن هذه الغارة الجوية نُفذت بهدف اغتيال بعض قادة حزب الله اللبناني، إلا أنه لم تُنشر حتى الآن معلومات دقيقة حول تفاصيل أو هويات المستهدفين. ويُقال أيضاً إن محاولة اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني مدرجة على جدول أعمال الصهيونية، الأمر الذي أثار مخاوف جدية.

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