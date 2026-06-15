عارف: انتصار إيران يعود إلى القيادة الحكيمة والدقيقة لآية الله مجتبى الخامنئي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عارف خلال اجتماع مقر إعادة الإعمار، مهنئاً قائد الثورة على قيادته "الذكية والدقيقة" لحرب رمضان وتحقيق النصر على العدو: إن قيادته جاءت امتداداً لمسيرة إمام الثورة الشهيد.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية أن سماحته، رغم كل الصعوبات والآلام، أدار البلاد بكفاءة عالية ووجّهها بحكمة، مؤكداً ضرورة مواصلة هذا النهج وإنجاز الواجبات الملقاة على عاتق المسؤولين.

كما أعرب عن تقديره لجهود فريق التفاوض الإيراني، موجها شكرا خاصا لرئيس فريق التفاوض،محمد باقر قاليباف، معرباً عن أمله في أن تسهم التفاهمات المتوصل إليها في رفع العقوبات الظالمة التي تشكل وصمة عار في سجل الغرب والتوصل إلى اتفاق دائم.وأشار إلى الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، والمقرر توقيعها يوم الجمعة المقبل.

وأضاف عارف أن الولايات المتحدة كانت في طليعة فرض هذه العقوبات وارتكاب الاعتداءات والجرائم، وأن بعض الدول الأوروبية التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان قد سارت في هذا المسار إلى جانبها.

وأكد النائب الأول للرئيس أن إيران ما زالت في بداية الطريق، موضحاً أن الغرب أثبت في كثير من الأحيان أنه قد يتحول إلى أداة بيد "الكيان الصهيوني الفاسد". وقال: إذا التزم هذا الكيان بحدوده، فسيتم توقيع التفاهم النهائي، لكن المهمة الأثقل هي التوصل إلى اتفاق دائم وسلام مستقر، وهو ما يُفترض تحقيقه خلال فترة الستين يوماً المقبلة.

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