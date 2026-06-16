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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٦ ص

منح وسام المسلمين الروس للمستشار الثقافي الإيراني في موسكو

منح وسام المسلمين الروس للمستشار الثقافي الإيراني في موسكو

 منح رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو مسعود احمد وند، وسام "المسلمون الروس"، بعنوان "الوحدة الروحية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حفل التكريم، الذي جرى الاثنين، أعرب المفتي العام لروسيا عن شكره للمستشار الثقافي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جهوده في تطوير العلاقات بين المجتمع الاسلامي في روسيا وإيران، معتبرًا التعاون الوثيق الذي تم بناؤه دليلًا على التعاطف والدعم المتبادل بين مسلمي البلدين في مختلف القضايا، بما في ذلك تبني مواقف مشتركة في المؤتمرات الدولية والأزمات العالمية.

من جانبه، شكر أحمدوند، المستشار الثقافي في السفارة الإيرانية، دعم مفتي عام مسلمي الاتحاد الروسي لتوسيع العلاقات الدينية والثقافية، واعتبر الدعم من رجال الدين والعلماء المسلمين سندا كبيراً لتطوير التفاعلات بين إيران وروسيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1971613
جواد ماستری فراهانی

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