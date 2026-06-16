تعادل المنتخب الإيراني لكرة القدم أمام نيوزيلندا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مباراة المنتخبين الإيراني والنيوزيلندي، ضمن منافسات المجموعة السابعة (G) من كأس العالم 2026، أقيمت في الساعة 04:30 من صباح اليوم الثلاثاء (16 يونيو 2026) على ملعب "صوفي" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقادها الحكم المكسيكي "سيزار راموس"، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. سجل هدفي إيران كل من رامين رضائيان (في الدقيقة 32) ومحمد محبي (في الدقيقة 63)، بينما سجل هدفي نيوزيلندا اللاعب "جاست" (في الدقيقتين 7 و55).

وتعد هذه المشاركة السابعة للمنتخب الإيراني في كأس العالم (1978 في الأرجنتين، 1998 في فرنسا، 2006 في ألمانيا، 2014 في البرازيل، 2018 في روسيا، 2022 في قطر، و2026 في أمريكا). وقد حقق المنتخب الإيراني حتى الآن ثلاثة انتصارات، كانت أمام منتخبات أمريكا (1998)، والمغرب (2018)، وويلز (2022).

وعلى الرغم من آمال المنتخب الإيراني في تحقيق الفوز على نيوزيلندا ليتصدر المجموعة، إلا أنه لم يتمكن من تسجيل هدف الفوز رغم المحاولات في الدقائق الأخيرة، ليحصل على نقطة واحدة، ويترقب نتائج مباراتيه المقبلتين أمام بلجيكا ومصر لتحديد مصيره في التأهل إلى الدور التالي.

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