إيران سنكشف عن أول قمر صناعي راداري لها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح حسن سالاريه، نائب وزير الاتصالات ورئيس منظمة الفضاء الإيرانية، في مقابلة صحفية آخر مستجدات مشاريع الفضاء الإيرانية وبرنامج إطلاق الأقمار الصناعية للعام الايراني الحالي.

وفي معرض حديثه عن سير تنفيذ مشاريع الأقمار الصناعية، قال: "لدينا برنامج لإطلاق الأقمار الصناعية للعام، كما في السنوات السابقة. وقد تم إنجاز بعض المشاريع، وسيتم إنجاز بعضها الآخر في المستقبل القريب".

وأضاف سالاريه: "إن أهم المشاريع التي نخطط لإطلاقها في المستقبل القريب هي القمر الصناعي بارس 2. كما سيتم الكشف عن أول قمر صناعي راداري، والذي كان من المفترض أن يكتمل نموذجه الأولي بنهاية العام".

وتابع: "يسير مشروع منظومة القمر الصناعي "الشهيد سليماني" بخطى سريعة وجادة، وسيتم إجراء عمليات إطلاق تجريبية له قريبًا".

وتابع رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حديثه بالإشارة إلى مشاريع أخرى قيد الإنشاء، قائلاً: "يخضع كل من القمر الصناعي التصويري بارس 3، وهو قمر صناعي عالي الدقة، والقمر الصناعي الراداري (راد 2) لمرحلة التصميم. كما يجري تطوير نسخة مطورة من القمر الصناعي ناهيد 2، وهو قمر صناعي للاتصالات منخفض الارتفاع، والقمر الصناعي ناهيد 3 بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء ومجموعة من الشركات الشريكة المتخصصة في المعرفة".

وأكد على الطابع المحلي لصناعة الفضاء في البلاد، مضيفًا: تعتمد صناعة الفضاء الإيرانية كليًا على المعرفة المحلية، وقد تشكلت بشكل موزع في جميع أنحاء البلاد. يضمن هذا الهيكل عدم توقف سير البرامج بشكل عام نتيجةً لتضرر بعض المراكز أو المباني.

كما صرّح سالاريه بشأن حالة البنية التحتية الفضائية في البلاد قائلاً: "تضررت أجزاء من البنية التحتية خلال الحرب، ولكن يجري استبدالها وإعادة بنائها، وتستمر المشاريع تحت إدارة ومتابعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات".

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