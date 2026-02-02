سيتم غداً الكشف عن قمر صناعي وصور فضائية وقاعدة فضائية جديدة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن حسن سالاریه، رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، في مقابلة مع الوكالة عن خطط لإطلاق أقمار صناعية ومشاريع فضائية جديدة بحلول نهاية العام، قائلاً: "سيتم الكشف عن النموذج الأولي لمنظومة قمر الشهيد سليماني الصناعي لأول مرة في يوم تكنولوجيا الفضاء، ونسعى لإطلاقه باستخدام صواريخ محلية الصنع ومن قاعدة تشابهار الفضائية".

وفيما يتعلق بالعمليات الفنية التي تسبق الإطلاق، أوضح: "يُعدّ إجراء اختبارات التوافق بين القمر الصناعي وحامله، وعملية التسليم، والاختبارات النهائية قبل الإطلاق، من المتطلبات الأساسية لهذا المسار، والتي يجب تنفيذها بدقة وحساسية عاليتين. ورغم أن هذه الخطوات قد تستغرق وقتًا، إلا أن جهود المنظمة مُنصبّة على إتمام العمليات الفنية بالكامل وإطلاق الأقمار الصناعية بحلول نهاية العام، لا سيما باستخدام الصواريخ المحلية".

وتابع المسؤول: "يجري العمل أيضًا على مسألة الإطلاق من قاعدة تشابهار الفضائية، وبمجرد اكتمال القمر الصناعي والصاروخ المُناسب، سيتم تنفيذ أول عملية إطلاق من هذه القاعدة". يخضع تنفيذ هذا البرنامج أيضاً لإتمام جميع الاختبارات والمراجعات الفنية قبل الإطلاق. في صناعة الفضاء، يُعدّ إجراء جميع اختبارات الأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق بأعلى جودة ودون تسرّع وذلك لضمان تنفيذ عملية الإطلاق بثقة تامة.

کما أشار رئيس منظمة الفضاء الإيرانية أولاً إلى القمر الصناعي "بايا" قائلاً: "لقد اكتملت جميع الاختبارات المدارية لهذا القمر، وتم التأكد من أداء جميع أنظمته الفرعية. وتم توجيه القمر نحو الأرض بالجودة والدقة المطلوبتين، وبدأ التصوير منذ عدة أسابيع. ويجري حالياً معايرة صور القمر وتصحيح الأخطاء ذات الصلة، بما في ذلك الأخطاء الهندسية والأخطاء الطيفية الإشعاعية. وبإذن الله، سيتم الكشف عن هذه الصور لأول مرة في أقرب فرصة، والتي سنحاول أن تتزامن مع اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء.

