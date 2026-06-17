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١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٢:٥٢ م

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وروسيا

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وروسيا

أجرى سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، اتصالاً هاتفياً ظهر اليوم الأربعاء مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحثا خلاله مذكرة تفاهم إسلام آباد، وعدداً من القضايا الإقليمية والثنائية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وخلال هذا الاتصال، شرح وزير الخارجية الإيراني تفاصيل المذكرة، مؤكداً على مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية في حسن تنفيذ بنودها، وضرورة الوقف الكامل لاعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الروسي بإتمام نص المذكرة، وأكد على دعم بلاده الكامل لتنفيذ بنودها.

كما شدد الوزيران، في معرض إشارتهما إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهذا التفاهم، على استمرار التعاون الدبلوماسي بين دول المنطقة بهدف تثبيت السلام والاستقرار.

وتبادل الجانبان الآراء حول عدد من القضايا الثنائية، واتفقا على متابعة الموضوعات المطروحة والعمل على حلها.

/انتهى/

رمز الخبر 1971655

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