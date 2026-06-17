اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وروسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، وخلال هذا الاتصال، شرح وزير الخارجية الإيراني تفاصيل المذكرة، مؤكداً على مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية في حسن تنفيذ بنودها، وضرورة الوقف الكامل لاعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الروسي بإتمام نص المذكرة، وأكد على دعم بلاده الكامل لتنفيذ بنودها.

كما شدد الوزيران، في معرض إشارتهما إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهذا التفاهم، على استمرار التعاون الدبلوماسي بين دول المنطقة بهدف تثبيت السلام والاستقرار.

وتبادل الجانبان الآراء حول عدد من القضايا الثنائية، واتفقا على متابعة الموضوعات المطروحة والعمل على حلها.

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