خمسة عناصر للتطورات الإقليمية في أعقاب هزيمة أمريكا في الحرب مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء وذكر تقرير في "فلسطین کرونیکل" أن منطقة الشرق الأوسط على وشك حدوث تطورات جيوسياسية عميقة وغير مسبوقة ستستمر حتى في حالة التصديق على وقف إطلاق النار والحفاظ عليه:

أولاً: تماسك الجبهة الداخلية الإيرانية: من المرجح أن تشهد الجبهة الداخلية الإيرانية مرحلة جديدة من التماسك الداخلي نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية، والشعور بالفخر الوطني، وتنامي التضامن الاجتماعي.

ثانياً: إعادة بناء البنية الأمنية في الخليج الفارسي: سيؤدي بروز إيران كلاعب إقليمي مهيمن إلى إعادة تعريف علاقاتها مع الدول العربية المجاورة.

ثالثاً: انهيار اتفاقيات التطبيع: في ضوء التطورات الراهنة، أصبح انهيار اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم "أبراهام" احتمالاً وارداً بقوة.

رابعاً: تغيير موازين القوى السياسية في لبنان: إذا أُجبر نظام تل أبيب على الانسحاب من لبنان، فسيشهد البلد تحولاً كبيراً في موازين القوى السياسية.

خامساً: تعزيز تحالف المقاومة الفلسطينية مع إيران: في ظل هذه الظروف، تعمل فصائل المقاومة الفلسطينية باستمرار على تعزيز تحالفها مع إيران.