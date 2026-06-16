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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٣:٢٠ م

اعتراف ترامب: محاولات تغيير النظام في إيران فشلت

اعتراف ترامب: محاولات تغيير النظام في إيران فشلت

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفشل المحاولات والخطط الأمريكية للانقلاب على النظام في إيران.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن دونالد ترامب، الرئيس الإرهابي الامريكي، قال: "لقد بُذلت محاولات لتغيير النظام في إيران، لكنها فشلت".

وتابع ترامب قائلاً إن قطر تصرفت بشجاعة في إدارة الأمور.

وفي حين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت مراراً أنها لا تسعى أبداً لامتلاك سلاح نووي، وأن فتوى الإمام الشهيد آية الله الخامنئي قد وضعت تأكيدياً على ذلك، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أيضاً سلمية البرنامج النووي الإيراني، ادعى ترامب: "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً بموجب الاتفاق".

وتابع رئيس الحكومة الإرهابية الأمريكية قائلاً إن هناك فرصة جيدة للتفاعل مع إيران.

وأضاف ترامب: "لقد دخل الاتفاق مع إيران مرحلته الثانية؛ وهذه المرحلة ستكون أسهل من سابقتها".

وادعى قائلاً: "لدينا اتفاق عادل وجيد مع إيران، لكننا لن نستثمر أي أموال هناك".

وزعم ترامب: "كنا نريد الذهاب إلى إيران للحصول على اليورانيوم المخصب، لكن ذلك لم يحدث".

وقال: "حرب لبنان هي قضية فرعية، والاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يستمر".

/انتهى/

رمز الخبر 1971627
جواد ماستری فراهانی

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