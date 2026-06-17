قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية على النبطية وتوغل قوة معادية في حداثا

وأفادت وكالة مهر للأنباء كما طال القصف المدفعي منطقة جبل الرفيع. واستهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية ارضا مفتوحة في بلدة برعشيت.

وفي تطور ميداني آخر، توغلت قوة معادية باتجاه بلدة حداثا، حيث تتمركز حالياً في وسط البلدة، بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة متفرقة.

في المقابل، سُجل تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء جنوب لبنان.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه سيارة من نوع “رابيد” عند أطراف بلدة كفرشوبا، ما أدى إلى إصابتها بعدد من الطلقات النارية.

وفي سياق الاعتداءات، شنت مسيّرة معادية غارة على بلدة المنصوري، بعدما ألقت طائرة محلّقة قنبلة على الموقع نفسه.