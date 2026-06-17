قاليباف: شراکتنا مع الصین حقيقية بمعنى الكلمة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأكد الممثل الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الصينية، محمد باقر قاليباف، خلال اجتماع تشاوري مع غرفة التجارة الإيرانية، أن إيران ليست مجرد زبون أو شريك تجاري للصين، بل هي شريك حقيقي بكل معنى الكلمة.

وقال قاليباف: "في أي تحالف إقليمي يتشكل، سيكون لإيران والصين حضور فيه، وأنا أمضي قدماً في هذا المسار بقوة. نحن لسنا مجرد زبون أو نظير تجاري للصين، بل نحن حقاً شريك بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وتابع قاليباف: "اليوم، تقع على عاتقنا مسؤولية إخراج الناس من تحت وطأة الضغوط الاقتصادية".

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