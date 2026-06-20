مقر خاتم الانبياء: إغلاق مضيق هرمز مجدداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المقر خاتم الأنبياء المركزي اليوم السبت في بيان:

وَإِنْ نَكَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ(12 توبه)

نظراً لخرق أمريكا الصارخ للوعد والعقد فيما يتعلق بعدم تنفيذ الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، ورداً على الانتهاك المتواصل لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، والقتل الوحشي والتهجير القسري لمئات الآلاف من المضطهدين في هذه الأرض، ونظراً أيضاً لعدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيونية من أراضي جنوب لبنان، يُعلن انه سيتم إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

يُشار إلى أن هذه هي الخطوة الأولى ردا على خرق العدو للوعد، وإذا استمر العدوان، فسيتم التخطيط لخطوات أخرى واتخاذها لإلزام العدو بتنفيذ التزاماته.

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