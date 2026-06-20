إلقاء القبض على ثلاثة قادة ميدانيين و14 مرتزقًا من شبكة تخريب تابعة للعدو في محافظة إيلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء أعلنت وزارة الاستخبارات في بيان لها عن تحديد هوية ثلاثة قادة ميدانيين و14 مرتزقًا من شبكة تخريب الشوارع التابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وإلقاء القبض عليهم في محافظة إيلام.

ونص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

نُعلم مواطنينا الكرام أنه بفضل قوى وزارة الاستخبارات وبالاستناد إلى البلاغات العامة، تم تحديد هوية 17 مرتزقًا من العدو الصهيوني الأمريكي، ممن خانوا وطنهم، في مديرية الاستخبارات العامة بإيلام.

بعد رصد معلومات استخباراتية وتقارير عامة، تم التعرف على ثلاثة من أبرز قادة شبكة التخريب الميداني التابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وهم "مراد-أ" و"مهدي-ك" و"رضا-ف"، وتم إلقاء القبض عليهم في مدينة إيلام.

يُعدّ هؤلاء القادة من المجرمين المخضرمين من مدن إيلام وملكشاهي وسرابلة، ولهم دورٌ في انقلاب يناير 1404، حيث قاموا بأعمال تخريبية، فإلى جانب تدمير وحرق الممتلكات العامة والأماكن العامة، وإطلاق النار، والتقاط الصور، ونشر صور رمزية لأنفسهم (كصورةٍ لهم وهم يحملون ساطورًا وقناعًا على كرسي في أحد البنوك وسط الشارع)، سعوا إلى بثّ الرعب وبثّ حالة من عدم الاستقرار بين الناس.

وقد تم ضبط ثلاث عبوات ناسفة من نوع تي إن تي، وبندقية كلاشينكوف، وقنبلة يدوية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء، بما فيها ساطور، ومصادرتها من القادة المقبوض عليهم.

كما تم تحديد هوية 14 مرتزقًا من شبكة التخريب التابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، والذين كانوا يتربصون بالفرص لتنفيذ أوامر العدو خلال الحرب المفروضة الثالثة، وأُلقي القبض عليهم.

وقد كان جزء كبير من المرتزقة الذين أُلقي القبض عليهم، والذين خانوا وطنهم وقدموا معلومات لشبكة التجسس الإرهابي الدولية والجماعات الصهيونية الملكية، ناشطين في انقلاب يناير 1404، ولعبوا دورًا فعالًا في مهاجمة المراكز الأمنية والقوات في مناطق متفرقة من محافظة إيلام.

المديرية العامة للاستخبارات بمحافظة إيلام