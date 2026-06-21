نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس یصل إلى سويسرا؛ لبنان أول بند في المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة الجزيرة، وصل نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إلى سويسرا للمشاركة في انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران. وتُعدّ القضية اللبنانية محور هذه الجولة من المحادثات في ضوء العدوان الصهيوني المتكرر.

وأفادت شبكة سي إن إن، نقلاً عن دبلوماسي مطلع، أن اجتماعًا طارئًا عُقد في بداية جدول أعمال المفاوضات خُصص لمناقشة التطورات في لبنان، لتكون بذلك أول قضية يناقشها الوفدان الأمريكي والإيراني.

وقبل مغادرته إلى سويسرا، صرّح فانس بأن إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في لبنان يُعدّ من أهم أولويات المحادثات، وجاءت هذه التصريحات بعد استئناف الكيان الصهيوني هجماته الصاروخية على الأراضي اللبنانية.

صرح مسؤول إيراني لشبكة أمريكية بأن إنهاء الصراع في لبنان هو البند الأهم على جدول أعمال الوفد الإيراني.

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب الاتفاق الإطاري الذي وُقّع بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يسعى الجانبان إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا الإقليمية في غضون 60 يومًا، وهو ما ستكون له تداعيات واسعة النطاق على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.

إلا أن مسار المفاوضات يواجه تحديات متزايدة نتيجة لتصاعد العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان والتوترات المتعلقة بمضيق هرمز.

وكان من المقرر أن يصل فانس إلى سويسرا يوم الجمعة، لكن رحلته تأجلت بسبب تطورات الوضع الأمني في لبنان وتأجيل مشاركة الوفد الإيراني.

ويضم الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس النواب، وعباس عراقجي، وزير الخارجية، ومسؤولين من البنك المركزي وقطاع النفط. أما من الجانب الأمريكي، فبالإضافة إلى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وممثل ترامب جاريد كوشنر، يشارك نائبه جيه دي فانس في المحادثات.

يشارك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الجنرال عاصم منير في هذه الاجتماعات، إلى جانب وسطاء قطريين.