قاليباف: نحن رهن أمر قائد الثورة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى، كتب رداً على الرسالة الاستراتيجية والمنيرة لقائد الثورة بشأن توضيح المفاوضات المقبلة، قائلاً: "إن أوامركم هي نصب أعيننا".

نص رسالة رئيس مجلس الشورى:

محضر مبارك قائد الثورة الإسلامية

آية الله السيد مجتبى الخامنئي

مع التحية والتسليم، وأيام العزاء باستشهاد سيد الشهداء

نشكركم على رسالتكم الحكيمة والمفتاحية. لقد كانت هذه الرسالة خريطة طريق أوضحت لنا، أكثر من أي وقت مضى، أننا بنهاية هذه المذكرة، قد وصلنا إلى بداية طريق صعب ومتعرج، يجب من خلاله استيفاء حقوق الشعب الإيراني والمقاومة من العدو الغادر. هذه الرسالة وإعلان التوقع بتحقيق الشروط المحددة في المذكرة، زادت من قوة أيدينا لمتابعة التزامات أمريكا.

نحن نضع أوامركم هذه نصب أعيننا، ولن نسمح للطرف المقابل، بغدره وجبروته، بالمساس بحقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة.

استناداً إلى تعاليم مدرسة الإمام الحسين (ع) وسيرة إمامنا الشهيد، أعتقد أن الجبهة التوحيدية لا يمكنها أبداً أن تصالح الجبهة الباطلة، وواجبنا جميعاً هو الوقوف في وجه الجبهة الباطلة، وفي هذا المسار، نعتبر الدبلوماسية أحد ميادين الكفاح من أجل الصمود. إن ضماننا لتحقيق هذه المذكرة ليس بنودها، بل أرواحنا التي نمسكها بأكفنا، وقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أدرك العدو الأمريكي الصهيوني، في الحرب الأخيرة، ضرباتها وحزمها عن كثب.

لقد أظهرنا، كما في مسار المفاوضات السابق، أننا أهل للصمود لتحقيق الشروط والخطوط الحمراء المحددة، وكسب مصالح الشعب الإيراني. فالمفاوضات بالنسبة لنا هي مسار الكفاح لانتزاع حقوق الشعب الإيراني، وفي هذا المسار، إذا سعى العدو إلى التطرف، فقد أثبتنا أن أيدينا على الزناد، ولا تردد لدينا في الرد الساحق على العدو الذي ذاق طعمه في الحرب الأخيرة.

في الختام، أشكركم على توضيح كيفية استمرار هذا المسار المحفوف بالمخاطر والمعقد للمفاوضات، وآمل أن توحد هذه الرسالة جميع أفراد المجتمع في وجه العدو لتحقيق الشروط المذكورة في التفاهم.

محمد باقر قاليباف

/انتهى/