نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: لنحوّل التهديدات غير التقليدية الى فرصة لبناء نظام عادل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال الدورة الـ16 لاجتماع رؤساء الأجهزة الأمنية ومستشاري الأمن القومي لدول مجموعة "البريكس"، المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وفي كلمته هذه، أعلن "نظامي بور" عن استعداد الجمهورية الإسلامية للمشاركة الفعّالة في صياغة خارطة الطريق المستقبلية لمجموعة "البريكس"، وذلك وفقا لأربعة أولويات إيرانية ستراتيجية لتعزيز هذا التعاون، تمثلت في:

أولا: تأسيس "هيئة لإدارة الأزمات وتعزيز المرونة والصمود في البريكس"، بهدف مواءمة القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الجهوزية الجماعية في مواجهة التهديدات والأزمات الناشئة.

ثانيا: إنشاء "شبكة متكاملة للرصد والإنذار المبكر وتبادل المعلومات الأمنية" بين أجهزة الأمن القومي للدول الأعضاء، لتسهيل الكشف المبكر عن التهديدات المركبة والعابرة للحدود ومواجهتها بشكل منسق.

ثالثا: توسيع التعاون الاستراتيجي والشامل في إطار مجموعة "البريكس" لمواجهة النزعات الأحادية، ومنع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، وترسيخ نظام تعددي يقوم على المشاركة العادلة والشاملة لدول "الجنوب العالمي".

رابعا: تأسيس "كونسورتيوم بريكس لابتكارات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، بهدف تنمية القدرات الوطنية، وتحقيق السيادة الرقمية، وتقليص التبعية التكنولوجية، ومواجهة الممارسات الاحتكارية في مجال التقنيات المتقدمة.