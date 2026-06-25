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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٣:٥٨ م

قاآني محذراً الصهاينة: عليكم مغادرة لبنان بأكمله

قاآني محذراً الصهاينة: عليكم مغادرة لبنان بأكمله

وجّه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تحذيراً للصهاينة، قال فيه: "عليكم مغادرة لبنان بأكمله؛ لأن هذه الأرض هي ميدان للصمود والمقاومة، وليست ساحة للغزاة".

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد إسماعيل قاآني كتب على صفحته الافتراضية، موجهاً تحذيراً للصهاينة: "ليعلم الصهاينة أن أولئك الذين وقفوا أمامكم أيها اليزيديون، بروح عاشورائية وإيمان حسيني، وحاربوكم، هم يحملون في قلوبهم نفس الإيمان الخالد الذي ينص على: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء".

وأضاف العميد قاآني: "عليكم أيها الصهاينة مغادرة لبنان بأكمله؛ لأن هذه الأرض هي ميدان للصمود والمقاومة، وليست ساحة للغزاة".

وتابع: "إذا لم تنسحبوا اليوم بإرادتكم، فستضطرون غداً إلى الفرار بالذل والهزيمة".

وقال: "لا تنسوا عام 2000 ميلادي، ووصية الشهيد السيد حسن نصرالله التاريخية في بنت جبيل؛ ذلك الوعد لا يزال حياً، ولا شك أن المشهد نفسه سيتكرر مرة أخرى".

/انتهى/

رمز الخبر 1971837

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