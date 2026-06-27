اجتماع مشترك لرؤساء السلطات الثلاث الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اجتماع مشترك لرؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في مكتب رئاسة الجمهورية، برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان.

ناقش رؤساء السلطات الثلاث وتبادلوا وجهات النظر حول عدد من القضايا خلال هذا الاجتماع.