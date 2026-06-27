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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٥:٢٢ م

اجتماع مشترك لرؤساء السلطات الثلاث الايرانية

اجتماع مشترك لرؤساء السلطات الثلاث الايرانية

عُقد اجتماع مشترك لرؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في مكتب رئاسة الجمهورية، برئاسة الرئيس بزشكيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اجتماع مشترك لرؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في مكتب رئاسة الجمهورية، برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان.

ناقش رؤساء السلطات الثلاث وتبادلوا وجهات النظر حول عدد من القضايا خلال هذا الاجتماع.

رمز الخبر 1971869
جواد ماستری فراهانی

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