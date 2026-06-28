بزشكيان: العدالة القضائية أساس الثقة العامة والحكم الرشيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بزشكيان، وفي رسالة بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، استذكر الشهيد آية الله الدكتور محمد حسيني بهشتي وسائر شهداء الجهاز القضائي، مؤكدًا أن العدالة تشكل الركيزة الأساسية للحكم الصالح، والضمان الحقيقي للأمن والتقدم وصون الكرامة الإنسانية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأشار الرئيس الإيراني في رسالته إلى أن تحقيق العدالة مرهون بإرساء نظام قضائي عادل وتطبيق القانون بحياد ونزاهة، مثمنًا الدور الذي يؤديه القضاة والمديرون والعاملون في السلطة القضائية باعتبارهم حماةً لحقوق المواطنين وصونًا للثقة العامة.

كما لفت بزشكيان إلى تزامن أسبوع السلطة القضائية مع أيام العزاء بذكرى تاسوعاء وعاشوراء الإمام الحسين (ع)، مؤكدًا أن النهضة الحسينية تمثل مدرسة خالدة في إرساء العدالة، ومواجهة الظلم، والدفاع عن الكرامة الإنسانية.

وشدد الرئيس الإيراني في ختام رسالته على أن السلطة القضائية تضطلع بدور استراتيجي ومحوري في تجسيد هذه المبادئ وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون في المجتمع.