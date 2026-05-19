١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٦:٣٣ م

غريب آبادي: ايران مستعدة لمواجهة أي عدوان عسكري.. لا معنى للاستسلام إما ننتصر او نستشهد

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني غريب ابادي، ان إيران موحدة ومستعدة بحزم لمواجهة أي عدوان عسكري، مشيرا إلى انه بالنسبة لايران، الاستسلام لا معنى له؛ إما ننتصر أو نستشهد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مساعد وزير الخارجية الإيراني غريب ابادي في تدوينة على منصة اكس: الولايات المتحدة تقول إنها أوقفت الهجوم على إيران مؤقتا لإعطاء فرصة للمفاوضات لكنها في الوقت نفسه تتحدث عن استعدادها لشن هجوم في أي لحظة وهذا يعني تسمية التهديد فرصة للسلام.

إيران موحدة ومستعدة بحزم لمواجهة أي عدوان عسكري.

بالنسبة لنا، الاستسلام لا معنى له؛ إما ننتصر أو نستشهد. وكما قال الشهيد رجب بيجي: نحن أمة عظيمة، فلنُخلّد اسمنا في التاريخ؛ من بين كل الألوان، اخترنا الأحمر، ومن بين كل أنواع الموت، الشهادة.

You are replying to: .
