العميد خوش قلب: أنظمة الدفاع الإيرانية في تطور مستمر..تمكنا من اختراق انظمة دفاع العدو بنجاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى العميد محمد يوسفي خوش قلب، نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش، مزاعم وسائل الإعلام الأجنبية الأخيرة بشأن ضعف أنظمة الدفاع الجوي، مؤكدًا: "إن استمرار تنفيذ مختلف البرامج في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب الأمن الكامل للحدود البرية والبحرية، وغياب أي طيور معادية في سماء إيران، دليل على ديناميكية وكفاءة وجاهزية شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، باعتبارها منظومة متكاملة وفعّالة".

أكد على عدم وجود مشكلة محددة في هذا المجال، معتبراً هذه الشائعات من صنع وسائل الإعلام المعادية، وأشار إلى عملية التحديث المستمر للأنظمة قائلاً: "إن استخدام معدات حديثة وفعالة في ساحة المعركة وإدارة المعارك الجوية عملية يومية ودائمة في قوات الدفاع الجوي".

وفي معرض حديثه عن الأضرار التي لحقت ببعض المعدات في الحربين الثانية والثالثة المفروضتين، صرّح نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش قائلاً: "بالاعتماد على القدرات العلمية والصناعية والمعرفية في قوات الدفاع الجوي ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، نشهد اليوم قفزات وتطورات متواصلة في أنظمة الدفاع".

كما قال العميد خوش قلب عن قدرات البلاد في مجال الطائرات المسيّرة: "لقد تمكّنا من اختراق قباب العدو الحديدية والوصول إلى الأهداف المنشودة، مما يدلّ بحد ذاته على وجود طائرات مسيّرة قوية ومتطورة وذات قدرات فريدة تحت تصرّف القوات المسلحة".

وأشار نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش إلى أن: "تطوير واستخدام الطائرات المسيرة المتقدمة في ساحة المعركة أصبح الآن ممارسة طبيعية وشائعة في القوات المسلحة، والحمد لله، تستمر هذه العملية بسرعة وقوة".