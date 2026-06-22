أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد الهامي قال: "القوات المسلحة الإيرانية اليوم في حالة استعداد بنسبة 100%، ونحن مستعدون لأي سيناريو يضعه العدو". وأضاف: "اليوم، لا تزال الوحدات العملياتية للدفاع الجوي في جميع أنحاء البلاد واقفة بقوة للدفاع عن سماء إيران الإسلامية المقدسة، وهذا الشجاعة والحماس المتفاني لدى منتسبي الدفاع الجوي يشكلان مصدر فخر وطمأنينة للشعب الإيراني الشريف".
قائد مقر دفاع خاتم الأنبياء الجوي: القوات المسلحة في حالة استعداد كامل ونحن مستعدون لأي سيناريو
أكد العميد الطيار عليرضا الهامي، قائد مقر دفاع خاتم الأنبياء الجوي، أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد تام، مشيراً إلى أن "الحرب بين الحق والباطل كانت موجودة منذ بداية التاريخ وستظل كذلك".
رمز الخبر 1971771
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