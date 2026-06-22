قائد مقر دفاع خاتم الأنبياء الجوي: القوات المسلحة في حالة استعداد كامل ونحن مستعدون لأي سيناريو

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد الهامي قال: "القوات المسلحة الإيرانية اليوم في حالة استعداد بنسبة 100%، ونحن مستعدون لأي سيناريو يضعه العدو". وأضاف: "اليوم، لا تزال الوحدات العملياتية للدفاع الجوي في جميع أنحاء البلاد واقفة بقوة للدفاع عن سماء إيران الإسلامية المقدسة، وهذا الشجاعة والحماس المتفاني لدى منتسبي الدفاع الجوي يشكلان مصدر فخر وطمأنينة للشعب الإيراني الشريف".