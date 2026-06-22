قائد قوات الدفاع الجوي الايرانية: نحن على أهبة الاستعداد لأي سيناريو عدائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام قائد قيادة الدفاع الجوي المشتركة لخاتم الأنبياء (ص) العميد الركن علي رضا إلهامي، بزيارة منطقة الدفاع الجوي الشمالية الغربية للجيش اليوم الاثنين وتفقد مختلف أقسام هذه الوحدة.

وخلال الزيارة هذه، قال العميد إلهامي: إن الدفاع الجوي سجل تاريخا مجيدا في "حرب رمضان" لحماية حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانت تجربة خالدة لأبناء قوات الدفاع الجوي الشجعان والمتفانين، وستبقى في ذاكرة الأجيال القادمة.

وأكد هذا القائد العسكري: إن حرب الحق ضد الباطل قائمة منذ فجر التاريخ وستستمر، لقد استجاب شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنداء قائدنا العزيز، ووقف في وجه الظلم والاستبداد، وصنع ملاحم تاريخية في الشوارع. كما أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد اليوم، وجاهزة لمواجهة أي سيناريو عدائي.

وتابع العميد إلهامي: إن الشجاعة والبسالة التي أظهرها أفراد الدفاع الجوي لدى الجيش وحرس الثورة الإسلامية في أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة والمقدسة، أصبحت مصدر فخر لجميع المناضلين من أجل الحرية. واليوم، تواصل وحدات الدفاع الجوي العملياتية في جميع أنحاء البلاد صمودها في الدفاع عن سماء ايران، وهذه الشجاعة والحماسة التي أبداها أفراد الدفاع الجوي الذين ضحوا بأرواحهم اضحت مصدر فخر واعتزاز عند الشعب الإيراني النبيل.

وأكمل قائلا: لقد خرجنا من حرب غير متكافئة بفخر وشرف، ومن الضروري توثيق الخبرات القيّمة التي اكتسبناها خلال "حرب الأيام الاثني عشر"، و"حرب رمضان" لتصل الى الأجيال القادمة.

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