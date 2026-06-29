غريب آبادي: إيران وحدها من ستنفذ عملية ازالة الألغام من مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، في منشور على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أنه سيتعاون في عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز بالتنسيق مع شركائه".

وأضاف نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: "وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، ستتولى إيران وحدها عملية إزالة الألغام، ولن تتولى أي دولة أخرى هذه العملية، ولن نسمح بذلك من حيث المبدأ".

وأوضح: "الوضع حساس ومعقد، وننصح فرنسا بشدة بعدم تعقيده باستفزازاتها".