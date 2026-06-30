استشهاد اثنين من حراس الثورة المحليين في هجوم إرهابي في "باوه" فی كرمانشاه

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه، أن اثنين من حراس الثورة المحليين في مدينة باوه استشهدا مساء يوم الاثنين في عملية إرهابية، وأصيب اثنان آخران بجروح.

وبحسب العلاقات العامة، فإن الحادث وقع إثر إطلاق نار من قبل مسلحين إرهابيين على باب منزل هذين الحارسين.

في هذا العمل الإرهابي، استشهد اثنان من عناصر حرس الثورة المحليين في مدينة باوه، وأصيب اثنان آخران، ولم تُنشر أي تفاصيل عن حالتهما حتى الآن.

كما وضعت الجهات المختصة التحقيق في أبعاد هذا الحادث وتحديد هوية مرتكبي هذا العمل الإرهابي على جدول أعمالها، وتتواصل التحقيقات في هذا الصدد.

سيتم الإعلان عن التفاصيل التكميلية لهذا الحادث، بما في ذلك هوية الشهداء ونتائج التحقيقات الأمنية، بعد الإعلان الرسمي من قبل الجهات المسؤولة.

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