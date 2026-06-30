أوراسيا ديلي: ترامب هُزم أمام إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "مالك دوداكوف"، الباحث في الشؤون الأمريكية، كتب في تحليله لمجلة "أوراسيا ديلي"، مشيراً إلى العقبات المتعددة في طريق مفاوضات إيران وأمريكا، أن "المشكلة هنا هي أن البيت الأبيض يمارس الخداع بوضوح".

وأضاف دوداكوف، في معرض إشارته إلى أن جميع المحاولات لتغيير مفاد الاتفاق بشكل مفاجئ والتهديد بحرب جديدة قد باءت بالفشل الذريع، أن جهود فريق التفاوض التابع لترامب في الشرق الأوسط أدت إلى انخفاض أسعار الوقود في أمريكا بنحو 15% خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، لم يكن لهذا تأثير كبير على شعبية ترامب والجمهوريين، التي لا تزال منخفضة جداً.

ويعتقد معظم الأمريكيين أن الحرب مع إيران تتعارض مع المصالح الأمريكية، وأن ترامب فشل في تحقيق أهدافه المعلنة. كما تُظهر الهجمات الإيرانية الأخيرة على القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين أن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يزال قائماً.

وبحسب هذا التقرير، فإن البنتاغون مضطر الآن إلى التفكير بجدية في نقل قواعده من الخليج الفارسي وإعادة تجميعها في مواقع أكثر ملاءمة، بعيداً عن متناول الطائرات الإيرانية المسيّرة الرخيصة. كما أن الغارات الأمريكية المتفرقة على السواحل الإيرانية لم تحقق أي تأثير ملموس، لأن الأمريكيين لم يتمكنوا من السيطرة على مضيق هرمز.

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