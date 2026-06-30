وفاة أول حاصل على ميدالية في تاريخ مصارعة إيران الأولمبية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمود ملاقاسمي، أول من حصل على ميدالية للمصارعة الحرة الإيرانية في البطولات العالمية والألعاب الأولمبية، والحاصل على الميدالية البرونزية الأولمبية والفضية العالمية، توفي عن عمر ناهز 97 عاماً.

يُعد ملاقاسمي واحداً من الشخصيات البارزة والمؤثرة في تاريخ المصارعة الإيرانية، حيث لعب دوراً مهماً في تاريخ المصارعة المشرف للبلاد، وسجّل اسمه كأحد رواد هذه الرياضة في إيران.

تتقدّم وكالة "مهر" للأنباء بخالص التعازي إلى عائلة هذا الرياضي المخضرم والمشهور في مصارعة إيران والعالم، وتسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة.

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