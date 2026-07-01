إعلام الأسرى: ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 99 أسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء تأتي هذه الإحصائية المحدثة نقلاً عن نادي الأسير الفلسطيني، الذي يتابع تصاعد وتيرة الاعتقالات الممنهجة واليومية بحق النساء والفتيات بمختلف المحافظات الفلسطينية.

وتضم القائمة الحالية للأسيرات أربع طفلات، جرى احتجاز اثنتين منهما حتى تجاوزتا سن الطفولة القانوني داخل جدران السجون، وثلاث أسيرات حوامل لا يزلن في شهورهن الأولى من الحمل وسط غياب الرعاية الطبية. كما تشمل القائمة أسيرتين مصابتين بمرض السرطان في مراحل متقدمة، إضافة إلى أكثر من 40 أسيرة من الأمهات اللواتي حرمن تماماً من التواصل مع أبنائهن وعائلاتهن.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، سجلت المؤسسات الحقوقية اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 770 امرأة فلسطينية من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، في حصيلة تصاعدية غير مسبوقة. يذكر أن هذه الأرقام والإحصائيات الرسمية المعلنة لا تشمل أعداد معتقلات قطاع غزة، اللواتي يُحتجزن في معسكرات سرية وتحت ظروف غامضة وضمن جريمة الإخفاء القسري المتواصلة.

وتواجه الأسيرات داخل السجون سياسات تعذيب وتنكيل ممنهجة، تشمل إجبارهن على التفتيش العاري المهين والتعرض لاعتداءات وانتهاكات صارخة تهدف إلى النيل من كرامتهن الإنسانية. وقد تصاعدت مؤخراً وتيرة اقتحامات غرفهن من قِبل وحدات القمع الخاصة المصحوبة بالكلاب البوليسية الشرسة، مما تسبب بحالة من الرعب والذعر المستمر، وسط عزل كامل عن العالم الخارجي.