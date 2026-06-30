أحدث إحصاءات شهداء وجرحى العدوان الصهيوني على غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "شهاب" الفلسطينية، أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت اليوم الثلاثاء أنه نتيجة الهجمات الصهيونية على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد 8 أشخاص وأصيب 26 آخرون.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة في 11 أكتوبر 2025، استشهد 1,053 شخصاً وأصيب 3,406 آخرون. ووفقاً للإحصاءات المذكورة، تم انتشال 786 جثماناً من تحت الأنقاض منذ 11 أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد شهداء الحرب على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، بلغ 73 ألفاً و66 شهيداً.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الجرحى بلغ أيضاً 173 ألفاً و514 جريحاً.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الطبية أو الدفاع المدني الوصول إليهم.

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