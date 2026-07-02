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٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٢:١٦ م

باكستان: نشهد تقدماً في مفاوضات إيران وأمريكا

باكستان: نشهد تقدماً في مفاوضات إيران وأمريكا

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن تقدم ملحوظ في مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدةً مواصلة جهودها لتسهيل الحوار بين الطرفين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن وزارة الخارجية الباكستانية صرحت بأنها "تبذل جهوداً لتسريع تنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران".

وأكدت الوزارة أنها "تشهد تقدماً في مفاوضات الدوحة بين أمريكا وإيران".

وأضافت وزارة الخارجية الباكستانية أن بلادها ستواصل لعب دور الوسيط والميسر للمفاوضات بين البلدين، إلى جانب شركائها القطريين. كما أوضحت أن واشنطن وطهران وافقتا على استمرار المفاوضات في الفترة القادمة، على أن يتم تحديد موعد الجلسة المقبلة بعد الانتهاء من مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد في إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1972006

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