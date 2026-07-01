غريب آبادي یلتقی برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كاظم غريب آبادي، الذي يزور قطر على رأس وفد يضمّ ممثلين عن وزارة الخارجية والبنك المركزي ووزارة الجهاد الزراعي، صباح اليوم، مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر.

وفي هذا الاجتماع، الذي حضره أيضًا علي صالح آبادي، سفير بلادنا لدى الدوحة، وحميد قنبري، نائب مدير الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية تنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب المفروضة، فضلًا عن التحديات والعقبات التي تعترض سبيل تنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، جرى بحث استراتيجيات تسريع تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما فيما يتعلق بلبنان، وإزالة العقبات القائمة، وتوسيع التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أنه عقب هذا الاجتماع، عُقد اجتماع ثلاثي لكبار المفاوضين من إيران وقطر وباكستان لمراجعة عملية تنفيذ مذكرة التفاهم.

وفي ختام هذه الاجتماعات، أوضح كبير مفاوضي بلادنا، كاظم غريب آبادي، في حديث مع الصحفيين، القضايا التي طُرحت خلال الاجتماعات المذكورة، وأعلن: "تركز محادثات اليوم على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم".

وفيما يتعلق ببدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، أوضح غريب آبادي: "شُكّلت فرق عمل لمتابعة تنفيذ التفاهم والتفاوض على اتفاق نهائي، لكن المفاوضات بهذه الصيغ لم تبدأ بعد".

وبحسب غريب آبادي، فإن المشاورات لتحديد وقت ومكان المفاوضات في شكل مجموعات العمل هذه مستمرة من خلال الوسطاء، وإذا تم استيفاء الشروط اللازمة، فستبدأ المفاوضات في شكل مجموعات العمل هذه.

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