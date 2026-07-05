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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٦:١٤ م

ذو القدر: سنواصل طريق القائد الشهيد ونحافظ على العزة التي وفرها للشعب الايراني

ذو القدر: سنواصل طريق القائد الشهيد ونحافظ على العزة التي وفرها للشعب الايراني

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذوالقدر، إن العزة التي أرسى دعائمها القائد الشهيد للشعب الإيراني سيتم الحفاظ عليها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن ذوالقدر قال، اليوم على هامش مراسم الصلاة على الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة الإسلامية في إيران: «ما زال الإنسان يشعر وكأن سماحة القائد بيننا، نسأل الله أن يحشره مع شهداء كربلاء، وأن يجعلنا من الشاكرين لدمه العظيم الذي سُفك على الأرض».

وأضاف: «إن شاء الله سنواصل رفع ذلك العلم الذي حمله لأكثر من أربعين عاماً، وسنحمله بكل فخر إلى الأمام».

وتابع: «نعد بأن نواصل طريقه وفكره كما ينبغي، وأن نحافظ على العزة التي وفّرها للشعب، وأن نخدم بشكل أقوى إلى جانب ابن القائد، قائدنا العزيز، وأن نواصل هذا المسار كما كان دائماً».

رمز الخبر 1972066

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