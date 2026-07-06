نيكزاد: الإمام الخامنئي (ره) رمز الحرية والاستقلال للأمة الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن علي نيكزاد شدد على أن الإمام الخامنئي (ره)، بإنجازاته، دعا جميع أبناء الشعب وأولئك الذين يسعون في العالم إلى الحرية والشرف والعزة والاستقلال، إلى الإيمان بالله والعمل الصالح. وأشار إلى حادثة استشهاد الإمام علي (ع) عام 40 هجرية، قائلاً: "لقد قتل ابن ملجم، ذلك الشخص الملعون، أمير المؤمنين (ع) في المحراب وفي شهر رمضان المبارك".

وتابع نيكزاد: "بعد أكثر من ألف عام ، قام نفس أولئك 'ابن ملجم' الذين كان الإمام الخامنئي (ره) قد حذر منهم سابقاً، باغتيال إمامنا". وأضاف: "في ذلك الوقت، اعتقد البعض في الأوساط الدولية أن قائد جيشنا غير قادر على مواجهة الجيش الأمريكي، وأن الثورة ستضل طريقها".

وأوضح نائب رئيس المجلس أن "الإمام الخامنئي (ره) كان يؤكد دائماً على السلامة الإقليمية والاستقلال وشرف إيران، وحذر من مخاطر التدخلات الخارجية". كما أشار إلى جهود الشعب في الدفاع عن حق الإمام، وقال: "لقد صمد الشعب بكل قوته في وجه العدو، وأظهر أن قواتنا المسلحة قادرة على مواجهة التهديدات".

واختتم نيكزاد حديثه بالقول: "علينا أن نواصل الحفاظ على شرفنا وعهدنا مع الشعب والله، حتى لا تتعطل البلاد في مجالات الطاقة والسلع".

/انتهى/