المتحدث باسم الجيش الإيراني: ملحمة الشعب الإيراني يمكن أن توقظ العالم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد أكرمي نيا، المتحدث باسم الجيش الإيراني، قال على هامش مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد، في حديث لمراسل "مهر"، عن ملحمة الشعب الإيراني وتأثيرها على إيقاظ المجتمع الدولي.

وأضاف المتحدث: "لقد صنع شعب إيران حقاً ملحمة عظيمة. ونأمل أن تكون هذه الملحمة، مثل نهضة عاشوراء، سبباً في إيقاظ المجتمعات".

وتابع: "نأمل أن تؤدي هذه الملحمة إلى إيقاظ المجتمع الدولي، وأن تقوم الشعوب المستضعفة والأحرار في العالم، مثل الشعب الإيراني، بمواجهة الظلم والاستكبار، وأن تقتلع جذور الظلم والاستكبار".

وشدد المتحدث باسم الجيش على أهمية هذه الملحمة، داعياً الشعب إلى الحفاظ على تضامنه ووحدته لتحقيق هذه الأهداف.

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