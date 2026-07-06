الشيخ أحمد سلمان: التشييع المهيب للقائد الشهيد دليل مواجهة الشعب الايراني لأمريكا

ووفقًا لوكالة أنباء مهر، وصف الشيخ أحمد سلمان، مدير مركز أهل البيت في تونس، الحضور بأنه رمزٌ لدعم "سبيل الحق"، وقال: "سيتفاجئ العالم بما يراه من طهران اليوم".

وأكد أن الحضور في المراسم "دليلٌ على الكفاح ضد أمريكا"، قائلاً: "كل من حضر اليوم أعلن دعمه لسبيل الحق".

وصرح مدير مركز أهل البيت في تونس قائلاً: "إن حركة إبستين الفاسدة وشبكته تقفان اليوم في وجه حركة الحق"، وأضاف: "لم يعد خافياً على أحد أن ترامب وأمريكا لن يترددا في اتخاذ أي إجراء للإضرار بحركة الحق".

وتابع الشيخ أحمد سلمان، معتبراً الحضور الجماهيري الكبير في مراسم التشييع رمزاً لدعم الشعب الإيراني لأهداف وقيم الثورة الإسلامية، قائلاً: "إن هذه المراسم الفريدة لجنازة قائد الثورة الإسلامية الشهيد تبعث برسالة واضحة وشفافة إلى أعداء إيران والعالم الإسلامي، وتعبر عن التزام الشعب الإيراني بمبادئ وقيم الثورة الإسلامية".