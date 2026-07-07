الجزيرة: الرايات الحمراء في تشييع القائد الشهيد تحمل دلالات رمزية خاصة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكرت الشبكة في تقرير لها أن تنظيم مراسم التشييع، التي شهدت مشاركة جماهيرية واسعة، جاء وفق تسلسل سياسي وديني مدروس؛ إذ خُصص يوم الجمعة لاستقبال الوفود الأجنبية وتقديم واجب العزاء الرسمي، فيما شهد يوم السبت مراسم الوداع الشعبي في مصلى الإمام الخميني بطهران، بينما أُقيمت يوم الأحد صلاة الجنازة على جثمان القائد الشهيد بإمامة آية الله جعفر سبحاني.

وأضاف التقرير أن مراسم التشييع مرت عبر ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في البعد الرسمي والدبلوماسي، والحضور الشعبي، والجانب الديني والرمزي، بما منحها أبعادًا تتجاوز كونها مناسبة لتشييع شخصية سياسية.

وأشار التقرير إلى أن اليوم الأول تميز بالحضور الرسمي للوفود السياسية والدبلوماسية الأجنبية التي توافدت إلى طهران للمشاركة في مراسم التكريم، معتبراً أن افتتاح المراسم بهذا الحضور لم يكن إجراءً بروتوكولياً فحسب، بل حمل رسالة سياسية تؤكد قدرة الدولة الإيرانية على تنظيم وإدارة حدث رسمي واسع النطاق بعد استشهاد قائدها.

وفيما يتعلق بمراسم الوداع الشعبي، أوضحت الجزيرة أن مصلى الإمام الخميني احتضن على مدى يومين حشوداً كبيرة من المواطنين القادمين من مختلف أنحاء البلاد، حيث برزت الرموز واللافتات والصور والشعارات بوصفها عناصر أساسية في المشهد.

ولفت التقرير إلى أن مصلى الإمام الخميني لا يُعد في الثقافة السياسية الإيرانية مجرد مكان لإقامة مراسم العزاء، بل يمثل فضاءً تتداخل فيه المناسبات الدينية مع الفعاليات السياسية، وتُقام فيه صلاة الجمعة والاحتفالات الوطنية والخطابات الرسمية، الأمر الذي أضفى على مراسم الوداع أبعاداً تتجاوز الطابع الشعائري.

وأكدت الجزيرة أن رفع الرايات الحمراء خلال مراسم التشييع كان من أبرز المشاهد اللافتة، موضحة أن هذه الرايات تحمل في الثقافة السياسية والدينية الإيرانية دلالات تتجاوز الحداد، إذ ترتبط بمفهوم الدم الذي لم يُثأر له بعد، وبسردية الشهادة ومقاومة الظلم.

وخلص التقرير إلى أن مراسم التشييع لم تُقدَّم بوصفها مجرد وداع صامت، بل بدت ساحة لإعادة إنتاج خطاب المقاومة، حيث تداخلت الرايات الحمراء والشعارات وصور النعوش لتأكيد رواية مفادها أن استشهاد القائد لا يمثل نهاية مرحلة، بل بداية لاستمرار النهج الذي مثّله.