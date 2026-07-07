عشرة رسائل استراتيجية حملتها مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد

وكالة مهر للأنباء: لم تكن مراسم تشييع الإمام الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي حدثاً وطنياً يقتصر على الداخل الإيراني، بل تحولت إلى محطة سياسية وإعلامية وجيوسياسية تابعتها الحكومات ووسائل الإعلام والرأي العام الإقليمي والدولي. فقد عكست التغطية الإعلامية الواسعة، ومشاركة الوفود الرسمية الأجنبية، واهتمام وسائل الإعلام الغربية والعربية والروسية والصينية، المكانة الاستراتيجية التي اكتسبها هذا الحدث على مستوى الاتصالات السياسية الدولية.

وفي أدبيات العلاقات الدولية، تمثل المناسبات الوطنية الكبرى فرصة لإيصال رسائل إلى الخارج، إلى جانب وظائفها الداخلية. ومن هذا المنطلق، سعت الجمهورية الإسلامية، عبر صور الحشود الشعبية، والتنظيم الدقيق للمراسم، والمشاركة الدولية، إلى توجيه مجموعة من الرسائل الاستراتيجية، دون الحاجة إلى بيانات سياسية مباشرة.

1- تأكيد استمرارية النظام واستقراره

أبرزت مراسم التشييع قدرة مؤسسات الدولة على مواصلة أداء مهامها بصورة طبيعية، رغم استشهاد قائد الثورة، وهو ما شكّل رسالة واضحة بأن بنية النظام الإيراني تستند إلى مؤسسات راسخة، وليست مرتبطة بالأفراد، خلافاً للتوقعات الغربية التي راهنت على حدوث فراغ في السلطة أو اضطرابات داخلية.

2- إظهار قوة الرصيد الشعبي

شكّل الحضور الجماهيري الواسع دليلاً على امتلاك الجمهورية الإسلامية قدرة كبيرة على التعبئة الشعبية، حتى بعد مرحلة من الحرب والضغوط الخارجية، الأمر الذي دفع العديد من وسائل الإعلام الغربية إلى الإقرار بضخامة المشاركة وحسن تنظيم المراسم.

3- سقوط رهانات الانهيار الداخلي

عكست المشاركة الشعبية، بحسب مراقبين، فشل فرضية أن الضغوط الخارجية ستؤدي إلى تفكك الداخل الإيراني، فيما رأت بعض وسائل الإعلام العربية أن التهديدات الخارجية أسهمت في تعزيز حالة الالتفاف الوطني.

4- تأكيد استمرار الدور الإقليمي لإيران

لم تتعامل وسائل الإعلام الدولية مع مراسم التشييع كحدث داخلي، بل ربطتها بملفات إقليمية كالمقاومة، وأمن الطاقة، ومضيق هرمز، ومستقبل المفاوضات، ما يعكس استمرار النظر إلى إيران بوصفها لاعباً رئيسياً في معادلات الأمن الإقليمي.

5- استمرارية شبكة الحلفاء

عكست مشاركة الوفود الرسمية والشخصيات الدينية وممثلي قوى المقاومة وعدد من المسؤولين الأجانب استمرار علاقات إيران الإقليمية، حيث اعتُبرت المشاركة الرسمية مؤشراً سياسياً على بقاء قنوات التعاون والتحالف قائمة.

6- توظيف القوة الناعمة والرمزية

أنتجت مشاهد الملايين، والرايات، والشعارات، والحضور المتنوع، والمواكبة الإعلامية العالمية، رسائل سياسية وثقافية مؤثرة، أكدت قدرة الجمهورية الإسلامية على استخدام الصورة والرمز كأدوات فاعلة في القوة الناعمة.

7- إعادة تقديم صورة إيران للعالم

قدّمت المراسم صورة مختلفة عن إيران، بعيداً عن الروايات المرتبطة بالأزمات والعقوبات، عبر إظهار قدرة الدولة على تنظيم حدث جماهيري ضخم، وتأمينه، واستضافة عشرات الوفود الأجنبية في وقت واحد.

8- إبراز الترابط بين الهوية الوطنية والدينية

أظهرت المراسم تداخلاً واضحاً بين الرموز الوطنية والدينية والثورية، من خلال حضور مختلف فئات المجتمع، ومشاركة العائلات والشباب، بما عكس دور الهوية الدينية والثقافية في تعزيز التماسك الاجتماعي.

9- توجيه رسالة ردع للخصوم

جاء تنظيم مراسم التشييع وسط ظروف أمنية حساسة، وبحضور كبار القادة العسكريين، مع إدارة أمنية محكمة، ليؤكد قدرة الجمهورية الإسلامية على إدارة التحديات الداخلية والخارجية في آن واحد.

10- كسب معركة السردية

تمثل الإنجاز الأبرز للمراسم في إعادة تشكيل الرواية الإعلامية حول إيران، إذ نجحت الجمهورية الإسلامية، عبر الحضور الشعبي، والمشاركة الدولية، والتغطية الإعلامية الواسعة، في إبراز صورة الاستقرار والتماسك واستمرارية مؤسسات الدولة، وهو ما انعكس حتى في تقارير عدد من وسائل الإعلام الناقدة.

خلاصة

خلصت الدراسة إلى أن مراسم تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي شكّلت إحدى أبرز عمليات الاتصال الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية خلال السنوات الأخيرة، إذ نجحت، عبر الحضور الجماهيري والقوة الرمزية والمشاركة الدولية، في إيصال رسائل تتعلق باستقرار النظام، وقوة الحاضنة الشعبية، واستمرار الدور الإقليمي، وإعادة صياغة السردية الإيرانية في مواجهة الحرب الإعلامية والإدراكية، مؤكدة أن الصورة والرواية أصبحتا اليوم جزءاً أساسياً من عناصر القوة في العلاقات الدولية.