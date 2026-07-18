توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين إيران وقيرغيزيا في المجالات الثقافية والفنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مركز العلاقات العامة والإعلام لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، أنه على هامش اجتماع وزراء الثقافة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، تم توقيع مذكرة تفاهم للأنشطة الثقافية والفنية بين وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في ايران "سيد عباس صالحي"، ووزير الثقافة والإعلام والشباب في قيرغيزيا "مامبتعلي اف".



وتشمل بنود هذه المذكرة، من بين أمور أخرى، تنظيم أيام ثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جمهورية قيرغيزيا، وأيام ثقافية لجمهورية قيرغيزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأعوام 2026-2029، والتعاون في مجال السينما، وتبادل المعلومات بشأن تسجيل الآثار التاريخية وحمايتها وترميمها والترويج للتراث الثقافي التاريخي.



إيران وقيرغيزيا تتعاونان في الأنشطة الثقافية والفنية



وكان وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "سيد عباس صالحي" قد توجه إلى قيرغيزيا يوم الخميس للمشاركة في الاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الثقافة في منظمة شنغهاي للتعاون. ورافقه في هذه الزيارة "مهدي شفيعي" مساعد الوزير للشؤون الفنية.



وقد التقى وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي حتى الآن كلاً من "سالكين سارناغوييفا" نائبة وزير الثقافة ورئيسة المتحف الوطني للتاريخ، و"إلدار أرتابيلدييفيتش أتوتوكوروف" رئيس المكتبة الوطنية في قيرغيزيا، و"سيرغي زاغريبيلني" رئيس أساقفة وزعيم الطائفة الأرثوذكسية في قيرغيزيا، كما قام بزيارة المجمع الثقافي "آتابيت" (بيت الآباء والأجداد) في هذا البلد.



وتشمل برامج صالحي في هذه الزيارة: لقاءات ثنائية مع وزراء الثقافة في الدول المشاركة، وحضور حفل افتتاح الاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الثقافة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وحفل توزيع جوائز الفائزين في المهرجان الدولي للأفلام لدول منظمة شنغهاي للتعاون، والمأدبة الرسمية التي أقامها وزير الثقافة في قيرغيزيا.



يُذكر أن الاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الثقافة في منظمة شنغهاي للتعاون يُعقد في قيرغيزيا خلال الفترة من 16 إلى 20 تموز/يوليو الحالي.



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