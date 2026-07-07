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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١١:٠٣ ص

أزمة وساطة ترامب تتفاقم.. "الفيفا" يرد على اعتراض بلجيكا بشكل حاسم

أزمة وساطة ترامب تتفاقم.. "الفيفا" يرد على اعتراض بلجيكا بشكل حاسم

ردت لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على الطلب المقدم من قبل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بشأن مشاركة الأمريكي فولارين بالوغون في مباراة المنتخبين بدور الـ16 من كأس العالم 2026.

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الفيفا في بيانه، إن لجنة الاستئناف اعتبرت الطلب المقدم من الاتحاد البلجيكي غير مقبول، فيما يتعلق بقرار لجنة الانضباط التابعة للفيفا القاضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة عام المفروضة على فولارين بالوجون لاعب منتخب الولايات المتحدة، عقب طرده ببطاقة حمراء مباشرة أمام البوسنة والهرسك.

وأضاف، أن رئيس لجنة الاستئناف بالفيفا الأمريكي نيل إيجلستون لم يشارك في اتخاذ هذا القرار، مبينا أنه "قد تم اعتبار الطلب غير مقبول على أساس أن الاتحاد البلجيكي ليس طرفاً في هذه الإجراءات، وبالتالي لا يملك الصفة القانونية لاستئناف القرار".

وكان الاتحاد البلجيكي اعترض على قرار السماح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوجون بالمشاركة في دور الـ16، رغم تعرضه للطرد في المباراة السابقة.

وسبق أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تواصل مع جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، مطالبًا بمراجعة البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوجون، مؤكدًا أن الواقعة لم تكن تستحق الطرد، وأن المنتخب الأمريكي يجب أن يخوض الأدوار الإقصائية بكامل نجومه.

رمز الخبر 1972107
محمدرضا غفاری

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