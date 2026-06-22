رئيس الفيفا يُشيد بأداء المنتخب الايراني: لقد شهدنا عرضا مفعما بالصمود والحماس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علّق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو على التعادل السلبي بين منتخبي إيران وبلجيكا في مباراة الدور الثاني من دور المجموعات لكأس العالم 2026، على صفحته الشخصية.

ونشر إنفانتينو صورة لحارس مرمى المنتخب الإيراني، علي رضا بيرانوند، وكتب: مرة أخرى، شهدنا عرضا مفعما بالصمود والحماس من المنتخب الإيراني؛ وهو فريق، مثله مثل منافسه بلجيكا، لم يُهزم في هذه النسخة من كأس العالم.

وأشار رئيس الفيفا أيضا إلى دور الجماهير الحاضرة في الملعب، مضيفًا: لقد عبّر مشجعو الفريقين المتحمسون عن دعمهم للاعبين، وساهموا في خلق مباراة جذابة ومثيرة بفضل تشجيعهم.

وكان لحارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانوند دور هام في انتزاع نقطة ثمينة للمنتخب الوطني بفضل تصدياته الحاسمة أمام نجوم بلجيكا.

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