ولايتي: موقف إيران الداعم للمقاومة ثابت

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه التقى وفدٌ من حركة أنصار الله اليمنية، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، مع علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية، وتحدث معه.

وخلال هذا اللقاء، قدم الوفد اليمني التعازي بوفاة "قائد الأمة"، وتناول التطورات في اليمن وإيران وغرب آسيا ودول محور المقاومة، مؤكداً على ضرورة الاقتداء بحركة الإمام الشهيد، رضي الله عنه، وقادة المقاومة الشهداء.

أعرب ولايتي عن تقديره لحضور الوفد اليمني مراسم الجنازة، واداء الاحترام لجثمان القائد الشهيد، قائلاً: إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الدول الاستعمارية التي تسعى إلى القضاء على المقاومة قوي وواضح وثابت.

وفي إشارة إلى الحرب المفروضة التي استمرت أربعين يوماً، أكد: بعد حرب الأربعين يوماً، لم يعد لأمريكا مكان في منطقة غرب آسيا، وقد تغير ميزان القوى لصالح الدول المقاومة.

كما انتقد مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية استمرار الحصار على اليمن، مضيفاً: يجب إنهاء الحصار على اليمن فوراً، واستمراره أمر غير مقبول.

وأشاد ولايتي بجهود أنصار الله، قائلاً: يُعد اليمن اليوم أحد أهم أركان جبهة المقاومة. كما اعتبر حزب الله الركيزة الأساسية في الحفاظ على استقلال لبنان في وجه الهيمنة الغربية والصهيونية.

استكمالاً للاجتماع، أشار الجانب اليمني إلى الاحتياجات العلمية والتعليمية للشعب اليمني، داعياً إلى دراسة جدوى إنشاء فرع لجامعة آزاد الإسلامية في صنعاء، وإتاحة الفرصة للشباب اليمني للاستفادة من القدرات العلمية الإيرانية في مجالات العلوم الطبية والهندسة والعلوم الإنسانية.

كما رحّب رئيس مجلس الإدارة التأسيسي ومجلس أمناء جامعة آزاد الإسلامية بهذا المقترح، واعتبروا بناء القدرات العلمية والتعليمية للأمة اليمنية عملاً أخوياً نبيلاً يخدم تدريب الكوادر المتخصصة ومستقبل البلاد، وشددوا على ضرورة دراسة الأطر اللازمة لتقديم الخدمات العلمية والتعليمية.

وفي الختام، نقل الوفد اليمني تحيات زعيم حركة أنصار الله اليمنية إلى ولايتي.